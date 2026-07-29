Ижевск. Удмуртия. 28 июля комиссия по оценке готовности школ к новому учебному году вместе с заместителем главы администрации Ижевска по социальной политике Натальей Гвоздковой и председателем Гордумы Любовью Зайцевой побывали в школах №73 и №34 в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.

Комиссия провела оценку деятельности по соблюдению требований санитарного законодательства и организации питания, осуществлению медицинского обслуживания обучающихся, готовности зданий и территорий к новому учебному году, к зимнему отопительному периоду.

Также комиссия оценивает содержание инженерных коммуникаций, укомплектованность кабинетов и спортзалов, готовность педагогического коллектива к ведению образовательного процесса, обеспечение учебниками и учебными пособиями, организацию доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Особое внимание уделяется вопросам безопасности образовательного процесса и выполнению требований законодательства в области антитеррористической защищенности объектов, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, охраны труда и техники безопасности», — говорится в сообщении.

Так, на проведение всех необходимых работ в школе №73 в этом году выделили 12,5 млн рублей. Здесь установили сигнализацию, речевые оповещатели, автоматические ворота, продолжается модернизация автоматической пожарной сигнализации.

«Мы полностью закрыли вопросы по обеспечению безопасности детей», — поделилась результатами проведенных работ директор школы Елена Липина.

В школе №34 к новому учебному году отремонтировали кровлю, на это ушло около одного млн рублей, которые были выделены из бюджета города.

Приемка школ в Ижевске продлится до 10 августа.

Напомним, ранее перед новым учебным годом в Ижевске приняли все детские сады.