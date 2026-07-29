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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Московская ГК «Информтехника» расширяет сотрудничество с Ижевским вузом

12:30, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Московская ГК «Информтехника» расширяет сотрудничество с Ижевским вузом
12:30, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
122
0
#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#IT-технологии
Источник фото: ИИ
122
0

Директор дочерней компании «ИТСофт» обсудил планы с деканом ИТ-факультета ИжГТУ.

Ижевск. Удмуртия. Группа компаний «Информтехника», являющаяся российским разработчиком и производителем доверенных систем связи «МиниКом», расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами страны, в том числе и с ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Как сообщает РБК, в Ижевске состоялась встреча руководства компании «ИТСофт», входящей в состав ГК «Информтехника», с представителями факультета «Информационные технологии» Ижевского государственного технического университета. 

Директор «ИТСофт» Евгений Куштанов и декан факультета Иван Архипов обсудили, как выстроить работу со студентами в новом учебном году. Цель совместной работы — подготовка будущих выпускников к такому уровню, чтобы они приходили в отрасль уже с реальным опытом, а не только с голой теорией.

В итоге, стороны решили развивать партнёрство по трём направлениям. Во-первых, старшекурсники смогут проходить практику и стажировку прямо на задачах компании. Во-вторых, специалисты «ИТСофт» выступят стейкхолдерами, проведя ряд лекций. В-третьих, компания и университет совместно займутся разработкой учебных курсов, максимально приближенных к актуальным запросам ИТ-отрасли.

По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), ООО «ИТСофт» основана в 2012 году и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

АО «ГК "Информтехника"» было основано в 2006 году. У общества есть ещё дочерние организации: ООО «ИТЛогистик», ООО «Коммуникации и Связь», ООО «Промышленные Телекоммуникации», а также ООО «КЛПК», занимающееся производством радио- и телевизионной передающей аппаратуры.

 

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12:30, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
122
0
#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#IT-технологии