Ижевск. Удмуртия. Группа компаний «Информтехника», являющаяся российским разработчиком и производителем доверенных систем связи «МиниКом», расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами страны, в том числе и с ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. Как сообщает РБК, в Ижевске состоялась встреча руководства компании «ИТСофт», входящей в состав ГК «Информтехника», с представителями факультета «Информационные технологии» Ижевского государственного технического университета.

Директор «ИТСофт» Евгений Куштанов и декан факультета Иван Архипов обсудили, как выстроить работу со студентами в новом учебном году. Цель совместной работы — подготовка будущих выпускников к такому уровню, чтобы они приходили в отрасль уже с реальным опытом, а не только с голой теорией.

В итоге, стороны решили развивать партнёрство по трём направлениям. Во-первых, старшекурсники смогут проходить практику и стажировку прямо на задачах компании. Во-вторых, специалисты «ИТСофт» выступят стейкхолдерами, проведя ряд лекций. В-третьих, компания и университет совместно займутся разработкой учебных курсов, максимально приближенных к актуальным запросам ИТ-отрасли.

По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), ООО «ИТСофт» основана в 2012 году и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

АО «ГК "Информтехника"» было основано в 2006 году. У общества есть ещё дочерние организации: ООО «ИТЛогистик», ООО «Коммуникации и Связь», ООО «Промышленные Телекоммуникации», а также ООО «КЛПК», занимающееся производством радио- и телевизионной передающей аппаратуры.