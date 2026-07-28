Сигаево. Удмуртия. В Девятовской школе в Удмуртии воспитанники теперь смогут научиться управлять дронами. Об этом рассказал в соцсетях глава Сарапульского района республики Айдар Шарафутдинов.

«Проект "Небо без границ" получил поддержку Российского общества "Знание", а всё благодаря победе в конкурсе инициатив родительских сообществ. На его реализацию они получат 1 млн 140 тыс. рублей», — рассказал глава района.

Благодаря проекту, на базе школы создадут практико-ориентированную площадку для начальной профессиональной подготовки учащихся 5 – 9 классов по направлению «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)» с использованием программных комплексов.