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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пятиклассников в Удмуртии начнут обучать на операторов БПЛА

12:57, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Пятиклассников в Удмуртии начнут обучать на операторов БПЛА
12:57, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Сарапульский район\n#дроны\n#школьники
Источник фото: ИИ
76
0

Новая площадка деревенской школы призвана развить воспитательную работу и новые просветительские проекты.

Сигаево. Удмуртия. В Девятовской школе в Удмуртии воспитанники теперь смогут научиться управлять дронами. Об этом рассказал в соцсетях глава Сарапульского района республики Айдар Шарафутдинов.

«Проект "Небо без границ" получил поддержку Российского общества "Знание", а всё благодаря победе в конкурсе инициатив родительских сообществ. На его реализацию они получат 1 млн 140 тыс. рублей», — рассказал глава района.

Благодаря проекту, на базе школы создадут практико-ориентированную площадку для начальной профессиональной подготовки учащихся 5 – 9 классов по направлению «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)» с использованием программных комплексов.

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12:57, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Сарапульский район\n#дроны\n#школьники