Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском госуниверситете запустил открытое голосование по выбору обновлённой миссии вуза. Об этом «Сусанину» рассказала и. о. ректора УдГУ Анна Овчинникова.

«За последние несколько месяцев я поняла одну важную вещь: миссия университета — это не просто строчки на сайте . Это наш общий ответ на вопрос «Зачем мы здесь?» . Это то, что вдохновляет студентов по утрам идти на пары , а нас — искать новые смыслы и проекты», — сказала руководитель УдГУ .

Она отметила, что в вузе уже проделали большую работу: провели стратегические сессии со студентами , преподавателями , представителями индустрий и власти . В итоге родились три гипотезы — три варианта будущей миссии УдГУ.

«Каждая — со своим характером, со своим акцентом. Но без вас — тех, кто учится, работает, выбирает УдГУ для своих детей, партнёрствует с нами — мы не можем сделать финальный шаг .

Я очень жду вашего голоса . Это не формальность. Это возможность сказать: «Я здесь, я часть этого университета, и мне не всё равно, каким он станет» . Выбирайте тот вариант, который отзывается лично вам. И, пожалуйста, объясните почему — мне, правда, важно понимать логику каждого из вас, а не просто проценты в таблице», — подчеркнула Анна Овчинникова.

Пройти опрос можно по ссылке на «Яндекс формах» до 9 августа 2026 года.

Опрос анонимный, занимает 3 – 5 минут.

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