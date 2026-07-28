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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Россиян призвали помочь выбрать обновлённую миссию Удмуртского госуниверситета

11:00, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Россиян призвали помочь выбрать обновлённую миссию Удмуртского госуниверситета
11:00, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
18
0
#УдГУ\n#вузы
Источник фото: Дмитрий Стрелков
18
0

Руководитель вуза предложила поделиться мнением о трёх гипотезах, рождённых внутри вуза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском госуниверситете запустил открытое голосование по выбору обновлённой миссии вуза. Об этом «Сусанину» рассказала и. о. ректора УдГУ Анна Овчинникова.

«За последние несколько месяцев я поняла одну важную вещь: миссия университета — это не просто строчки на сайте                    . Это наш общий ответ на вопрос «Зачем мы здесь?»   . Это то, что вдохновляет студентов по утрам идти на пары  , а нас — искать новые смыслы и проекты», — сказала руководитель УдГУ  .

Она отметила, что в вузе уже проделали большую работу: провели стратегические сессии со студентами  , преподавателями  , представителями индустрий   и власти  . В итоге родились три гипотезы — три варианта будущей миссии УдГУ.

«Каждая — со своим характером, со своим акцентом. Но без вас — тех, кто учится, работает, выбирает УдГУ для своих детей, партнёрствует с нами — мы не можем сделать финальный шаг   .
Я очень жду вашего голоса  . Это не формальность. Это возможность сказать: «Я здесь, я часть этого университета, и мне не всё равно, каким он станет»  . Выбирайте тот вариант, который отзывается лично вам. И, пожалуйста, объясните почему — мне, правда, важно понимать логику каждого из вас, а не просто проценты в таблице», — подчеркнула Анна Овчинникова.

Пройти опрос можно по ссылке на «Яндекс формах» до 9 августа 2026 года.

Опрос анонимный, занимает 3 – 5 минут.

18+

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11:00, 28 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
18
0
#УдГУ\n#вузы