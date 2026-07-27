Ижевск. Удмуртия. Робототехники «Академии Калашников» разработали учебный прототип трехосевого робота-манипулятора. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что себестоимость робота составила до 15 тыс. рублей, в то время как имеющиеся на рынке аналогичные предложения стартуют от 50 тыс. рублей.

«Команда юных инженеров (Никита Верховов, Марат Закиров и Михаил Некрасов) поставила себе задачу разработать робота-манипулятора на базе Arduino Nano с беспроводным управлением через HC-12, обеспечивающего абсолютное позиционирование рабочей конечности в пространстве и автоматическое воспроизведение записанных пользователем последовательных движений», — говорится в сообщении.

Юные инженеры самостоятельно разработали механическую конструкцию и распечатали её на 3D-принтере. Затем они написали и отладили прошивку Arduino Nano для управления четырьмя шаговыми двигателями, сервоприводом и мотором. Реализовали беспроводной канал управления, создали программу управления на C# с тремя режимами работы.

«Ценность проекта ребят заключается не только в меньшей цене на старте, но и в самостоятельном изучении конструкции, ее особенностей, программирования и управления, а это такой комплексный подход к пониманию инженерии», — отмечает педагог направлений «Робототехника» и «Космос» Егор Изибаев.