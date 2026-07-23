Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за нарушение правил во время проведения Государственной Итоговой Аттестации из аудитории было удалено 32 выпускника, трое из которых — одиннадцатиклассники, 29 — девятиклассники. ОГЭ выпускники пересдадут осенью, а ЕГЭ — только в следующем году.

Всего в экзаменационной кампании 2026 года в Удмуртии приняли участие 26,5 тыс. школьников. Итоги на брифинге в правительстве региона озвучили заместитель министра образования и науки УР Тамара Ворожцова и директор Центра оценки и качества образования Дмитрий Дектерёв.

Главная статистика: 82 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ, что значительно выше прошлогоднего показателя — 65 человек. При этом 6 из них — дважды стобалльники. В общей сложности зафиксировано 88 стобалльных результатов.

«Нас очень порадовали профильная математика и физика», — отметила Тамара Ворожцова.

В этом году рекордные результаты показали профильная математика и физика — по 25 стобалльных результатов в каждом предмете. В сумме они дали 50 из 88 стобалльных результатов.

Количество высокобалльников (80 баллов и выше) выросло с 12 до почти 30 процентов от общего числа выпускников. Доля сдавших на 61 балл и выше (конкурентноспособный порог) увеличилась более чем на 12% по сравнению с прошлым годом.

Самыми популярными предметами этого года на ЕГЭ стали: профильная математика (более 55% участников), обществознание (более 38,5%), информатика (25,3%), физика и биология (около 21%). Среди девятиклассников на ОГЭ лидируют обществознание, география и информатика.

В дополнительных днях участвовали только 92% подавших заявление. Порядка 73% улучшили результат, что ниже прошлогодних 80%. Один выпускник по результатам дополнительных дней получил 100 баллов за литературу — до этого у него было 68. Около 300 выпускников не сдали экзамен с первого раза, более 200 из них преодолели минимальный порог в дополнительные дни.

Апелляций на ЕГЭ подано на 30% меньше, чем в прошлом году, на ОГЭ — на 25% меньше. Из них удовлетворены 18% по ЕГЭ и более 3% по ОГЭ. «Увеличенный процент удовлетворенных апелляций связан с перекрестными проверками», — пояснил Дмитрий Дектерёв.

Медалистов в этом году 883 человека: 514 золотых и 369 серебряных. Китайский язык сдавали 4 выпускника — в прошлом году был всего один.





Подготовила: Дарья Дагаева.