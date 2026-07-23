Ижевск. Удмуртия. Все детские сады, спортивные школы, молодёжные центры и школы искусств в Ижевске приняты и готовы к новому учебному году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

22 июля комиссия осмотрела Детскую школу искусств №4, которую масштабно обновили. В учреждении модернизировали электрические сети, провели косметический ремонт помещений и обновили материально-техническую базу.

В результате музыкальное отделение ДШИ получило новое пианино «Амадеус», аккордеоны, гармонь и беспроводную вокальную систему «Октава». Художественное отделение оснастили интерактивной доской для занятий по истории искусств, рисунку и живописи, а библиотечный фонд пополнился учебно-методическими пособиями по музыкальной литературе и сольфеджио.

С 28 июля в Ижевске стартует приёмка общеобразовательных школ.