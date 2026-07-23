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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске перед началом нового учебного года приняли все детские сады, спортшколы, молодёжные центры и школы искусств

11:10, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске перед началом нового учебного года приняли все детские сады, спортшколы, молодёжные центры и школы искусств
11:10, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учебный год\n#ДШИ №4
Источник фото: vk.ru (Наталья Гвоздкова)
47
0

Приёмка школ начнётся 28 июля.

Ижевск. Удмуртия. Все детские сады, спортивные школы, молодёжные центры и школы искусств в Ижевске приняты и готовы к новому учебному году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова. 

22 июля комиссия осмотрела Детскую школу искусств №4, которую масштабно обновили. В учреждении модернизировали электрические сети, провели косметический ремонт помещений и обновили материально-техническую базу.

В результате музыкальное отделение ДШИ получило новое пианино «Амадеус», аккордеоны, гармонь и беспроводную вокальную систему «Октава». Художественное отделение оснастили интерактивной доской для занятий по истории искусств, рисунку и живописи, а библиотечный фонд пополнился учебно-методическими пособиями по музыкальной литературе и сольфеджио.

С 28 июля в Ижевске стартует приёмка общеобразовательных школ. 

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11:10, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учебный год\n#ДШИ №4