Ижевск. Удмуртия. На программы высшего образования в Удмуртии абитуриенты подали 3987 заявлений – это на 1348 больше, чем годом ранее. Рост наблюдается практически по всем направлениям подготовки, особенно в АПК и ветеринарии, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Наибольшей популярностью пользуются современные высокотехнологичные специальности. На направление «Технологии беспилотных систем и искусственного интеллекта в АПК» подано 242 заявления, а на «Электрооборудование и электротехнологии» — 241. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин, современный агропромышленный комплекс всё больше ассоциируется у молодёжи с цифровыми технологиями, автоматизацией и инженерными решениями.

В УдГАУ на новый учебный год количество выделенных мест по целевой квоте выросло на 15%. Сейчас 171 абитуриент подал заявление на целевое обучение. После окончания университета им предстоит отработать на предприятиях не меньше 5 лет.

В 2026 году на агрономическом, ветеринарном, энергетическом и инженерном факультетах существенно увеличена продолжительность практической подготовки.

Базами практики для студентов выступают ведущие предприятия региона. Среди основных партнеров — племптицесовхоз «Увинский», Ижевский хлебозавод №3, колхоз «Удмуртия», предприятия агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго», «Т Плюс», Главное управление ветеринарии, межрайонные станции по борьбе с болезнями животных и районные лесничества.