Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается приём заявлений абитуриентов в колледжи. Как сообщает Министерство цифрового развития республики, по данным на 16 июля, абитуриенты отправили 10,3 тысяч заявлений через портал Госуслуги. В среднем по стране поступающие подают по 5 заявлений.

Наиболее популярными направлениями в республике оказались:

Юриспруденция

Разработка и управление программным обеспечением.

Сестринское дело.

Лечебное дело.

Туризм и гостеприимство.

Приёмная кампания в колледжах Удмуртии продлится до 15 августа на бюджетные места, до 10 августа на творческие специальности и до 1 декабря на платные отделения.