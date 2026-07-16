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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Самыми востребованными направлениями среди абитуриентов колледжей Удмуртии стали юриспруденция, медицина и туризм

18:15, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Самыми востребованными направлениями среди абитуриентов колледжей Удмуртии стали юриспруденция, медицина и туризм
18:15, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
16
0
#Удмуртия\n#колледж\n#образование
Источник фото: ИИ
16
0

Более 10 тысяч заявлений подали абитуриенты через Госуслуги.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается приём заявлений абитуриентов в колледжи. Как сообщает Министерство цифрового развития республики, по данным на 16 июля, абитуриенты отправили 10,3 тысяч заявлений через портал Госуслуги. В среднем по стране поступающие подают по 5 заявлений. 

Наиболее популярными направлениями в республике оказались:

  • Юриспруденция
  • Разработка и управление программным обеспечением.
  • Сестринское дело.
  • Лечебное дело.
  • Туризм и гостеприимство.

 

Приёмная кампания в колледжах Удмуртии продлится до 15 августа на бюджетные места, до 10 августа на творческие специальности и до 1 декабря на платные отделения.

 

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18:15, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
16
0
#Удмуртия\n#колледж\n#образование