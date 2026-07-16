Более 10 тысяч заявлений подали абитуриенты через Госуслуги.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается приём заявлений абитуриентов в колледжи. Как сообщает Министерство цифрового развития республики, по данным на 16 июля, абитуриенты отправили 10,3 тысяч заявлений через портал Госуслуги. В среднем по стране поступающие подают по 5 заявлений.
Наиболее популярными направлениями в республике оказались:
- Юриспруденция
- Разработка и управление программным обеспечением.
- Сестринское дело.
- Лечебное дело.
- Туризм и гостеприимство.
Приёмная кампания в колледжах Удмуртии продлится до 15 августа на бюджетные места, до 10 августа на творческие специальности и до 1 декабря на платные отделения.
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