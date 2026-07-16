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С 1 сентября в школах введут единый порядок действий педагогов при срыве урока

15:30, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
С 1 сентября в школах введут единый порядок действий педагогов при срыве урока
15:30, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
59
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа
Источник фото: ИИ
59
0

За первое нарушение дисциплины последует замечание.

Россия. Минпросвещения России определило порядок действий учителя при попытке ученика сорвать урок. Преподаватель при нарушении дисциплины на уроке может сделать школьнику устное замечание, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

«При повторном нарушении на том же уроке учитель <...> вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении, для проведения профилактической беседы с учеником», — отметила Конева.

По итогам профилактической беседы преподаватель решает вопрос о возвращении ребёнка в класс и информировании родителей о его поведении.

Новый порядок действий вступит в силу 1 сентября 2026 года. 

Напомним, с 1 сентября учащихся первых классов освободят от домашней работы.

 

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15:30, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
59
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа