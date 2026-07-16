Россия. Минпросвещения России определило порядок действий учителя при попытке ученика сорвать урок. Преподаватель при нарушении дисциплины на уроке может сделать школьнику устное замечание, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

«При повторном нарушении на том же уроке учитель <...> вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении, для проведения профилактической беседы с учеником», — отметила Конева.

По итогам профилактической беседы преподаватель решает вопрос о возвращении ребёнка в класс и информировании родителей о его поведении.

Новый порядок действий вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Напомним, с 1 сентября учащихся первых классов освободят от домашней работы.