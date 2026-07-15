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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вузы Удмуртии в 2026 году выпустили около пяти тысяч новых специалистов

12:09, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Вузы Удмуртии в 2026 году выпустили около пяти тысяч новых специалистов
12:09, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#УдГУ\n#ИжГТУ\n#ИГМУ\n#УдГАУ\n#ГИПУ имени Короленко\n#студенты\n#выпускники
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Среди них почти 600 врачей.

Ижевск. Удмуртия. Вузы Удмуртии в 2026 году по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры выпустили около пяти тысяч молодых специалистов. Об этом рассказала первый вице-премьер республики Татьяна Чуракова.

В УдГУ в этом году дипломы получили 2375 студентов, в ИжГТУ — 850, в УдГАУ — 599, в ИГМУ дипломы врачей получили 587 человек, ещё 403 студента выпустил Глазовский инженерно-педагогический университет им. В. Г. Короленко.

При этом более тысячи человек получили красные дипломы. Из них:

· в УдГУ — 593;

· в ИжГТУ — 213;

· в УдГАУ — 149;

· в ГИПУ — 70;

· в ИГМУ — 50 врачей.

Также дипломы в Удмуртских вузах получили студенты из Египта, Китая, Либерии, Узбекистана, Таджикистана и многих других стран.

«Многие ребята, особенно на целевых направлениях, уже подписали трудовые договоры. Кто-то идет работать в школы и больницы, кто-то — на заводы, а кто-то планирует продолжить обучение в магистратуре», — добавила первый вице-премьер.

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12:09, 15 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#УдГУ\n#ИжГТУ\n#ИГМУ\n#УдГАУ\n#ГИПУ имени Короленко\n#студенты\n#выпускники