Ижевск. Удмуртия. В Ижевске реорганизуют два детских сада на улице Молодёжной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ижевска.

Речь идёт о присоединении садика №260 к садику №269. Учреждения расположены по адресам: Молодёжная, 75 и Молодёжная, 83. Реорганизация проводится в целях оптимизации системы образования.

Процедуру планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Управлению образования поручено провести инвентаризацию имущества.