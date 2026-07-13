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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске объединят два детских сада

14:26, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске объединят два детских сада
14:26, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Реорганизацию планируют завершить до 1 декабря 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске реорганизуют два детских сада на улице Молодёжной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ижевска.

Речь идёт о присоединении садика №260 к садику №269. Учреждения расположены по адресам: Молодёжная, 75 и Молодёжная, 83. Реорганизация проводится в целях оптимизации системы образования.

Процедуру планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Управлению образования поручено провести инвентаризацию имущества.

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14:26, 13 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады