Ижевск. Удмуртия. К осени 2026 года во всех вузах России, в том числе Удмуртии, планируется создать первичные ячейки Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, сообщает пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов было основано в 1932 году. В советское время в организации состояло более 14,5 млн человек.

В Удмуртии работу общества изобретателей координирует Удмуртская региональная общественная организация ВОИР, которую с 2024 года возглавляет выпускник ИжГТУ Дмитрий Маточкин.

По плану, первичные организации изобретателей помогут студентам и преподавателям пройти путь от идеи до получения патента, а также окажут консультационную помощь в регистрации разработок в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ. Как отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, создание таких ячеек необходимо для подготовки «инженеров-творцов», способных создавать инновационную продукцию.