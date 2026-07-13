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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В вузах Удмуртии появятся первичные организации изобретателей

14:22, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В вузах Удмуртии появятся первичные организации изобретателей
14:22, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#высшее образование
Источник фото: ИИ
95
0

Студентам и преподавателям помогут в разработке и получении патента.

Ижевск. Удмуртия. К осени 2026 года во всех вузах России, в том числе Удмуртии, планируется создать первичные ячейки Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, сообщает пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов было основано в 1932 году. В советское время в организации состояло более 14,5 млн человек. 

В Удмуртии работу общества изобретателей координирует Удмуртская региональная общественная организация ВОИР, которую с 2024 года возглавляет выпускник ИжГТУ Дмитрий Маточкин.

По плану, первичные организации изобретателей помогут студентам и преподавателям пройти путь от идеи до получения патента, а также окажут консультационную помощь в регистрации разработок в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ. Как отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, создание таких ячеек необходимо для подготовки «инженеров-творцов», способных создавать инновационную продукцию.

 

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14:22, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#высшее образование