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Минпросвещения утвердило график школьных каникул на новый учебный год 

10:15, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Минпросвещения утвердило график школьных каникул на новый учебный год 
10:15, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Россия\n#образование\n#школы\n#каникулы
Источник фото: ИА «Сусанин»
35
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Первоклассники получат дополнительные каникулы.

Москва. Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Рекомендованные даты каникул для учащихся с первого по одиннадцатый класс при обучении по четвертям:

осенние — с 26 октября по 3 ноября 2026 года;
зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;
летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней <...>. Соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает Региональный центр оценки качества образования.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. 

При разработке календаря школы могут использовать федеральный график или составить собственный на его основе, учитывая региональные традиции и плановые мероприятия.

 

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10:15, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
35
0
#Россия\n#образование\n#школы\n#каникулы