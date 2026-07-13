Москва. Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса. Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Рекомендованные даты каникул для учащихся с первого по одиннадцатый класс при обучении по четвертям:

осенние — с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней <...>. Соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает Региональный центр оценки качества образования.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

При разработке календаря школы могут использовать федеральный график или составить собственный на его основе, учитывая региональные традиции и плановые мероприятия.