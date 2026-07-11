Ижевск. Удмуртия. У выпускников 11-х классов этого года в Удмуртии самым популярным экзаменом по выбору стала математика профильного уровня. Об этом сообщает Минобрнауки Удмуртии.

Основной период ЕГЭ завершился 9 июля. Экзамены написали 5 734 ученика 11-го класса.

55,9% школьников написали ЕГЭ по профильной математике. Ещё одним популярным предметом, традиционно, является обществознание, его выбрали 39% выпускников.

«Профильная математика действительно чаще всего попадает в выборку тех, кто целенаправленно готовится к поступлению в вузы на технические, экономические, ИТ-направления. Это углублённый экзамен: он проверяет не только знание школьной программы, но и умение решать сложные, нестандартные задачи, а обществознание традиционно лидирует, потому что его часто требуют для социально-гуманитарных специальностей. Многие выпускники считают, что этот предмет пригодится им в жизни и профессиональной деятельности», — пояснила начальник сектора оценки качества образования Минобрнауки Удмуртии Ольга Прокошева.

Отмечается, что школьники часто выбирают для сдачи ЕГЭ предметы инженерной направленности. В 2026 году 25,5% одиннадцатиклассников Удмуртии сдавали информатику, 21,4% — физику, 21% — биологию, 14,3% — химию.