Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском госуниверситете начали работу по картированию проектов. Как сообщила в соцсетях и. о. ректора вуза Анна Овчинникова, это старт системной работы по повышению эффективности всех процессов в УдГУ.

«Картирование (или картирование потока создания ценности) — это ключевой инструмент бережливого производства. Его суть: мы визуализируем каждый шаг процесса, чтобы увидеть всю цепочку действий — от запроса или заявки до получения результата. Это позволяет ответить на два главных вопроса: Что создаёт ценность для студентов, абитуриентов, партнёров? Где мы теряем время и ресурсы — делаем лишнюю работу, ждём, передаём документы без необходимости? Карта процесса показывает «узкие горлышки» и потери, которые мы обычно не замечаем в ежедневной рутине», — пояснила руководитель вуза.

Она подчеркнула, что в 2026 году УдГУ должен подтвердить статус учреждения регионального образца, а в 2027 году — стать учреждением федерального образца. Один из проектов для достижения этой цели — «IT-HUB» — проектирование инновационного колледжа.

«Мы видим запрос на образовательное пространство нового формата, где современная среда, индивидуальные траектории и прямая связь с работодателем станут единой системой. Наша задача: спроектировать модель колледжа, которая обеспечит максимально плавный переход «студент — сотрудник» и станет дополнением к уже существующей системе СПО в республике», — заявила Анна Овчинникова.