Ижевск. Удмуртия. Инновационные площадки УдГАУ в Ижевске осмотрела Делегация Минсельхоза России. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Удмуртского государственного аграрного университета.

Вместе с делегацией Минсельхоза России УдГАУ посетила директор Департамента развития сельских территорий Анна Корпен. Сначала гости осмотрели «Агрокванториум» — образовательный проект, который реализуется при финансовой поддержке агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». На площади более 2 тыс. кв. м планируется создать лаборатории заквасок, сити‑фермерства, робототехники и беспилотных технологий, а также центр работы с нейросетями. На этой площадке школьники, учащиеся агротехклассов и студенты будут участвовать в реальных исследованиях и запускать собственные проекты.

Затем делегация посетила учебные корпуса университета и обновлённые аудитории, которые капитально отремонтировали и оснастили при поддержке стратегического партнёра вуза — агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Предприятие вложило в проект около 80 млн рублей.

Особый интерес гостей вызвала демонстрационная лаборатория, где недавно прошёл первый экзамен для студентов‑ветеринаров отделения СПО. В лаборатории есть всё, чтобы студенты отрабатывали базовые и сложные профессиональные навыки. По рекомендации экспертов хозяйства агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» «Русская Нива» в лабораторию были закуплены портативные экспресс‑анализаторы, чтобы будущие специалисты научились проводить биохимические анализы прямо на месте и освоили современные подходы к контролю здоровья животных.

Ректор УдГАУ Андрей Брацихин акцентировал внимание на роли университета и индустриального партнера вуза КОМОС ГРУПП в альянсе «Молочный пояс» в подготовке кадров для молочной отрасли в рамках федерального проекта «Кадры в АПК»:

«Подготовка специалистов, владеющих инновационными технологиями, возможна только на базе современной инфраструктуры и при участии ведущих экспертов отрасли. Мы заново пересобрали образовательные программы, максимально приближая их к запросам бизнеса. Ключевая роль в этом процессе отведена нашему сотрудничеству с партнёрами в рамках альянса «Молочный пояс», — отметил ректор УдГАУ Андрей Брацихин.

Директор Департамента развития сельских территорий Анна Корпен высоко оценила обновлённую материально‑техническую базу университета. Особенно её впечатлили потоковые аудитории первого корпуса. Анна Корпен отметила, что планировка помещений отражает внимательный подход к образовательному процессу, в результате чего пространства позволяют эффективно взаимодействовать с большой аудиторией.

Также делегация заметила нестандартное, но очень функциональное решение по обустройству спортзала в первом корпусе, так как на небольшой площади удалось разместить всё необходимое. Анна Корпен подчеркнула, что спорт является важной частью студенческой жизни, ведь регулярная физическая активность помогает не только сохранять здоровье, но и гармонично развиваться вне учёбы и будущей профессии.