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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания

10:12, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания
10:12, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
91
0
#школа\n#реформы образования\n#первый класс\n#Удмуртия\n#Ижевск
Источник фото: ИИ
91
0

Ранее действовала рекомендация — время выполнения д/з не более часа.

Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября 2026 года домашние задания для учеников первых классов отменяются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Министерства просвещения РФ. Нововведение закреплено в обновлённых нормативных документах, регулирующих организацию учебного процесса в начальной школе.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в сообщении министерства просвещения.

 

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10:12, 07 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
91
0
#школа\n#реформы образования\n#первый класс\n#Удмуртия\n#Ижевск