Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября 2026 года домашние задания для учеников первых классов отменяются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Министерства просвещения РФ. Нововведение закреплено в обновлённых нормативных документах, регулирующих организацию учебного процесса в начальной школе.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в сообщении министерства просвещения.