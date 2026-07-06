Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников школ. Как сообщила горадминистрация, уходящий учебный год подарил столице Удмуртии 413 медалистов.

«Поступайте в ведущие вузы страны, получайте профессии, пробуйте себя в разных сферах. И возвращайтесь, чтобы строить будущее вместе», — напутствовал вчерашних школьников глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Из 2 786 выпускников — почти 15% стали обладателями медалей «За особые успехи в учении»:

- 236 золотых медалей;

- 177 серебряных медалей.