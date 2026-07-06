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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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413 медалистов оказались среди выпускников школ Ижевска 2026 года

14:15, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
413 медалистов оказались среди выпускников школ Ижевска 2026 года
14:15, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Ижевск\n#выпускники\n#медали
Источник фото: администрация Ижевска
19
0

Всего школы столицы окончили в этом году 2 786 ребят.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников школ. Как сообщила горадминистрация, уходящий учебный год подарил столице Удмуртии 413 медалистов.

«Поступайте в ведущие вузы страны, получайте профессии, пробуйте себя в разных сферах. И возвращайтесь, чтобы строить будущее вместе», — напутствовал вчерашних школьников глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Из 2 786 выпускников — почти 15% стали обладателями медалей «За особые успехи в учении»:

- 236 золотых медалей;

- 177 серебряных медалей.

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14:15, 06 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Ижевск\n#выпускники\n#медали