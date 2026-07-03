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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевском медуниверситете подготовили 485 бюджетных мест для будущих студентов специалитета

12:55, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевском медуниверситете подготовили 485 бюджетных мест для будущих студентов специалитета
12:55, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#обучение\n#ИжГМУ
Источник фото: ИА «Сусанин»
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70% из них займут целевики.

Ижевск. Удмуртия. Для поступающих в Ижевский государственный медицинский университет на специалитет подготовили 485 бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба ИжГМУ.

Традиционно вуз предлагает будущим студентам три направления специалитета: лечебное дело, педиатрию и стоматологию. 70% бюджетных мест на специалитете — целевые. Также есть средне-специальное образование по направлениям «медицинская сестра» и «лабораторный техник» и ряд направлений в ординатуре.

«Основным заказчиком для нас является Минздрав Удмуртии – для студентов-целевиков от республики подготовлено 221 место», – рассказал секретарь приёмной комиссии ИжГМУ Антон Юдицкий.

За первые две недели приёмной кампании в вуз поступило свыше 700 заявлений от абитуриентов. Большинство абитуриентов подают документы в электронном виде через портал «Госуслуги». 

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12:55, 03 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обучение\n#ИжГМУ