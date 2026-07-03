Ижевск. Удмуртия. Для поступающих в Ижевский государственный медицинский университет на специалитет подготовили 485 бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба ИжГМУ.

Традиционно вуз предлагает будущим студентам три направления специалитета: лечебное дело, педиатрию и стоматологию. 70% бюджетных мест на специалитете — целевые. Также есть средне-специальное образование по направлениям «медицинская сестра» и «лабораторный техник» и ряд направлений в ординатуре.

«Основным заказчиком для нас является Минздрав Удмуртии – для студентов-целевиков от республики подготовлено 221 место», – рассказал секретарь приёмной комиссии ИжГМУ Антон Юдицкий.

За первые две недели приёмной кампании в вуз поступило свыше 700 заявлений от абитуриентов. Большинство абитуриентов подают документы в электронном виде через портал «Госуслуги».