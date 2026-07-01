Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт Летняя школа урбанистики для студентов из Москвы (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Летняя школа урбанистики — это краткосрочная образовательная программа для студентов Высшей школы урбанистики Москвы и вузов-партнеров. В рамках неё учащиеся в командах должны разработать проекты развития территории. В этом им помогают преподаватели Высшей школы экономики, ведущие эксперты-практики и представители региональных центров компетенций.

В 2026 году школу решили провести в Ижевске, и впервые была выбрана тема «Улица как общественное пространство, транспортная магистраль и туристическая зона». Для работы студентов была выбрана одна из центральных улиц Ижевска — улица Пушкинская.

Сейчас студенты проходят онлайн-занятия, но уже 5 июля они приедут в столицу Удмуртии, чтобы исследовать город, пообщаться местными экспертами и придумать свои проекты.