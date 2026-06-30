Ижевск. Удмуртия. О новых направлениях подготовки в УдГУ рассказала на пресс-конференции и. о. ректор вуза Анна Овчинникова. особое внимание она уделила программе «Интеллектуальные беспилотные системы». Ранее она поведала об особенностях новой приёмной кампании в университете.

«Когда мы говорим про беспилотие, это не только беспилотные авиационные системы, это гораздо шире. Это и автомобили, и роботы, которые убирают у нас в квартирах. И здесь есть два тезиса. Первое, как так настраивать «мозги», электронику для того, чтобы это всё двигалось. И второе направление — это технические решения. Это могут быть беспилотные летательные аппараты, наземные, подвижные. И здесь всё затачивается на проектную деятельность», — подчеркнула руководитель вуза.

Следующая программа — это «Менеджмент и маркетинг в бизнесе», где, поступая на одну программу, студент практически получает две специализации.

«С одной стороны, это управление компанией, а второе — это продвижение через инструменты маркетинга. Мы здесь постарались соединить два этих направления, и здесь, безусловно, делается акцент и приглашение именно профессионалов к чтению профессиональных дисциплин в области менеджмента и в области маркетинга», — пояснила Анна Овчинникова.

Третье направление — промысловая геология.

«В данном случае расширяем эту специализацию, потому что сейчас на уровне Российской Федерации есть вопрос не просто — добыча определённого вида ресурса, а именно поиск. И правильная оценка ресурсов, которые есть на той или иной территории. Здесь основная задача — научить ребят правильно искать и правильно оценивать ту или иную территорию с точки зрения геологии», — рассказала Анна Владимировна.

Она отметила, что по этому направлению есть 21 бюджетное место, по экономическому направлению — 11 бюджетных мест.

Напомним, ранее студентка академии «Калашников» разработала тактильную перчатку для связи оператора со своим БПЛА.