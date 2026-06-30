Ижевск. Удмуртия. И. о. проректора по информатизации, цифровой образовательной среде и профессиональной ориентации УдГУ Павел Ходырев. Ранее в вузе рассказали о новых бюджетных местах в рамках стартовавшей приёмной кампании.

«В этом году общее количество бюджетных мест в вузе составило 1 286, в прошлом году — 1 335. Снижение произошло за счёт заочной формы обучения. Мы последовательно уже второй год уменьшаем количество бюджетных мест на заочном», — отметил собеседник.

Он признался, что за последние четыре приёмных кампании интерес к заочной форме обучения, даже к бюджетному набору, снижается.

«Причём речь идёт именно о выпускниках школ, то есть у них нет среднего профессионального образования. Они поступали на нормативные сроки обучения по заочной форме, а это достаточно длительное обучение, 5–6 лет. Скорее всего, отпугивал этот длительный срок обучения. Много ребят, кто колледжи завершает, также вынуждены были идти на бюджетные места по нормативным срокам обучения, — пояснил Павел Ходырев. — Они лучше поступят на ускоренное обучение. У нас такие программы есть, когда мы с учётом СПО сокращаем до трёх лет. Хотя это платное обучение. И интерес к нему сохраняется даже в ущерб бюджетному приёму».

И. о. ректора УдГУ Анна Овчинникова отметила, что, на её взгляд, ответ лежит на поверхности.

«Стоимость обучения в России, не только у нас, такова, что за три года заплатил, и у тебя диплом. Ты имеешь дальнейший карьерный рост. То есть это вполне история экономически окупаемая», — подытожила руководитель вуза.