Ижевск. Удмуртия. И. о. ректора вуза Анна Овчинникова отметила, что по некоторым направлениям подготовки тоже произошло перераспределение бюджетных мест. Ранее она рассказала об особенностях стартовавшей приёмной кампании.

«Впервые выделено 21 бюджетное место на новое направление подготовки «Интеллектуальные беспилотные системы». Эту образовательную программу мы разработали совместно с нашим индустриальным партнёром ГК «Беспилотные системы». В то же время мы отказались от бюджета по направлению «Управление в технических системах». Но зато появился бюджетный приём по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника», — сказала руководитель вуза.

Что касается бюджетных мест, которые заполняются по целевому приёму, то здесь изменение количества связано с общими федеральными изменениями, это переход на детализированные целевые квоты.

«Все вузы нашей страны в этом году перешли на детализированные квоты. Если раньше наш вуз получал более 300 целевых бюджетных мест, то сейчас их утверждено порядка 40. Сделано это потому, что ранее целевые бюджетные места выделялись про запас, если кто-то их заполнит. В итоге в целом по России целевые бюджетные места заполнялись не более чем на треть. Сейчас уже целевые квоты выделялись именно под конкретных заказчиков», — отметила Анна Овчинникова.

Напомним, приёмная кампания в вузы Удмуртии стартовала 24 июня. Свои двери для выпускников школ открыли пять университетов, а также 33 техникума и колледжа региона. Абитуриентам доступно 8 781 бюджетное место по программам среднего профессионального образования и 3 615 бюджетных мест — в высшем образовании.