Ижевск. Удмуртия. И. о. ректора УдГУ Анна Овичнникова на пресс-конференции рассказала о нюансах стартовавшей приёмной кампании. Напомним, для неё это первая подобная кампания на посту руководителя университета.

«В этом году мы открываем самую технологичную приёмную кампанию в истории университета. Это будет одна из самых интересных и конкурентных приёмных кампаний в истории университета и региона в целом», — сказала руководитель вуза.

Она заявила, что девиз этой приёмной кампании: «Учись в Удмуртии. Поступай в Удмуртский государственный университет».

Анна Овчинникова отметила, что одной из особенностей текущей кампании стало изменение бюджетной политики, доступность и приоритеты.

«Бюджетный приём несколько скорректирован в меньшую сторону, но при этом мы сознательно усилили ключевые направления для экономики региона. Это подготовка педагогов: +46 бюджетных мест. Это подготовка инженеров-экологов и экономистов. Мы запускаем в 2026 году новые инновационные программы. Это интеллектуальные беспилотные системы; менеджмент и маркетинг в бизнесе; промысловая геология», — рассказала и. о. ректора.

Также впервые открыли бюджетный набор на специальность «Реклама» в колледж УдГУ.

«Второй важный акцент этой приёмной кампании — вуз осознанно повысил планку, чтобы наши студенты были самыми сильными студентами и наше образование это отражало. Мы осознанно повысили пороги на баллы ЕГЭ при поступлении по таким дисциплинам, как физика, информатика, химия, биология и иностранный язык. Для того чтобы образовательная программа соответствовала запросу современности, нужно, чтобы студенты были определённого уровня готовности», — рассказала руководитель вуза.

Третий важный блок — это целевой приём, который принял в этом году детализированный формат. То есть конкретные работодатели на конкретные рабочие места создают свои заявки. Анна Овчинникова отметила, что сейчас на сайте «Работа в России» размещено 26 предложений от флагманов экономики Удмуртской Республики.

«Хочется выразить особую благодарность правительству Удмуртии, потому что в этом году для целевого приёма для студентов, которые будут работать в республике, выделены стипендии по 5 000 рублей ежемесячно», — сказала и. о. ректора.

Четвёртый акцент кампании — строгость правил и чёткость приёма. Изменились правила для выпускников колледжей. Для того чтобы поступить по внутренним экзаменам на программы высшего образования, им разрешено поступать только по внутренним экзаменам на профильные направления.

«То есть, если ты хочешь стать экономистом, в СПО ты тоже должен был получать именно экономическое образование. В результате мы ожидаем, что в группах студентов будет более и равный доступ с одной стороны, но и качество образования таким образом тоже повысится», — отметила и. о. ректора УдГУ.

Пятый момент, который она отметила, — становление вуза «поистине федеральным университетом».

«В прошлом году к нам поступали ребята из 71 региона, в результате 29 регионов страны имеют представителей среди нашего студенческого сообщества. Это и Москва, и Краснодарский край, и Дальний Восток. Также студентами университета стали граждане Узбекистана, Казахстана, Бангладеш и даже Эфиопии», — отметила собеседница.

И. о. ректора УдГУ также напомнила, что помимо основных образовательных программ, каждый студент имеет право пройти бесплатное обучение и получить дополнительную квалификацию программиста на языках «Джава» и «Пайтон» на цифровой кафедре.

«Такая кафедра существует в нашем регионе единственная в Удмуртском государственном университете», — подытожила Анна Владимировна.

Напомним, приёмная кампания в вузы Удмуртии стартовала 24 июня. Свои двери для выпускников школ открыли пять университетов, а также 33 техникума и колледжа региона. Абитуриентам доступно 8 781 бюджетное место по программам среднего профессионального образования и 3 615 бюджетных мест — в высшем образовании.