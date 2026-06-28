Ижевск. Удмуртия. ИжГТУ сохранил высокие позиции в рейтинге вузов по зарплатам ИТ-выпускников. Как сообщает пресс-служба вуза, рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИT-отрасли молодых специалистов составили SuperJob и Госкорпорация «Роскосмос».

Всего в список включены 85 вузов из 39 городов России. Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова занимает 11 место. Средний размер зарплат выпускников ИжГТУ в сфере ИТ ежемесячно составляет 185 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал МФТИ. Средняя зарплата бывших студентов этого вуза, занятых в IT-сфере, составляет 350 тысяч рублей. 2 место за ИТМО (Санкт-Петербург) и МИФИ. На третьем месте также расположились столичные вузы: МГУ, «Бауманка» и ВШЭ.