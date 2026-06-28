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ИжГТУ сохранил высокие позиции в рейтинге вузов по зарплатам ИТ-выпускников

11:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
ИжГТУ сохранил высокие позиции в рейтинге вузов по зарплатам ИТ-выпускников
11:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Ижевск\n#ИжГТУ\n#рейтинги\n#зарплаты
Источник фото: ИИ
76
0

Первые три позиции в рейтинге удерживают вуза обеих столиц России.

Ижевск. Удмуртия. ИжГТУ сохранил высокие позиции в рейтинге вузов по зарплатам ИТ-выпускников. Как сообщает пресс-служба вуза, рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИT-отрасли молодых специалистов составили SuperJob и Госкорпорация «Роскосмос». 

Всего в список включены 85 вузов из 39 городов России. Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова занимает 11 место. Средний размер зарплат выпускников ИжГТУ в сфере ИТ ежемесячно составляет 185 тысяч рублей. 

Лидером рейтинга стал МФТИ. Средняя зарплата бывших студентов этого вуза, занятых в IT-сфере, составляет 350 тысяч рублей. 2 место за ИТМО (Санкт-Петербург) и МИФИ. На третьем месте также расположились столичные вузы: МГУ, «Бауманка» и ВШЭ.

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11:30, 28 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Ижевск\n#ИжГТУ\n#рейтинги\n#зарплаты