Подведены итоги девятой Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». Ее участниками стали ученики 8–10 классов. Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, популяризацию инженерных и энергетических профессий, а также профориентацию школьников. Ребята выполняли задания по физике, математике и информатике. Всего в региональном этапе олимпиады приняло участие 87 школьников.

Призерами первого этапа стали пять человек, а победителями были признаны трое учащихся. Одиннадцать участников из Удмуртии получили возможность участвовать во втором этапе олимпиады. Он проходил в заочной форме путем выполнения комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Финалом стала очная оценочная конференция для ребят, вошедших в топ рейтинга по итогам двух этапов.

Победителей и призеров поздравил главный инженер филиала «Удмуртэнерго» Константин Григорьев. Для ребят провели экскурсию в Центр управления сетями и познакомили с актуальными направлениями развития современной электроэнергетики.

«Приятно отметить, что старшеклассники Удмуртии с большим интересом отнеслись к олимпиаде Группы «Россети». Участие в ней – первый шаг к работе в электроэнергетике. В наших планах совместно с ведущими образовательными учреждениями региона привлекать в отрасль как можно больше молодых людей, нацеленных на техническое творчество», – подчеркнул Константин Григорьев.

Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» проводится с 2018 года. В 2026 году в ней приняли участие более 17 тыс. учащихся из 82 регионов страны. 12+