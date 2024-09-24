Педагог-психолог из Удмуртии вошла во Всероссийский родительский комитет

Ижевск. Удмуртия. В Москве 19 сентября прошёл первый Всероссийский родительский комитет, в котором приняли участие 53 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Всероссийский родительский комитет – это новый консультативный орган при Министерстве просвещения России, созданный для решения вопросов в области обучения и воспитания детей.

Всего в состав комитета вошли 53 человека. Среди них 32 представителя от каждой семьи, которая победила в конкурсе «Это у нас семейное». В их числе Марианна Микрюкова – педагог-психолог в Каракулинской школе и мама 3 детей.

Также к комитету присоединились известные люди: актёр Константин Хабенский, артист Андрей Мерзликин, телеведущая Мария Ситтель, артистка Диана Гурцкая, олимпийский чемпион Роман Костомаров.

«У нашего комитета широкие задачи – он станет, в том числе, методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения», – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.