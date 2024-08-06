К новому учебному году в Удмуртии проверят все школьные маршруты

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начинается подготовка школьных дорог к учебному году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев на своей странице «ВКонтакте».

В Удмуртии насчитывается около 965 км дорог, по которым проходят школьные маршруты, из которых более 600 км имеют гравийное и грунтовое покрытия.

«На содержание каждой из категорий дорог выделены субсидии для обеспечения проезда транспорта в любое время года. Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют более 36 км дорог к школам и детским садам», — рассказал Алексей Горбачев.

В течение августа городские и районные главы вместе со специалистами ГАИ проведут комиссионные обследования школьных маршрутов. Обнаруженные недочеты должны будут устранить до 1 сентября.