С 1 августа в Удмуртии стартует вторая волна приема документов по программе «Земский учитель»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 августа стартует вторая волна приема документов по программе «Земский учитель». Об этом сообщает министерство образования и науки республики.

По условиям программы педагог, отправившийся работать в село или город с населением менее 50 тыс. человек, получает единовременную выплату в размере миллиона рублей.

На данный момент в Удмуртии открыты следующие вакансии – учитель математики в лицее №1 имени Н. К. Крупской в Камбарском районе, учитель химии и биологии в Увинской школе №1, учитель математики в Юкаменской школе.

Дополнительный прием заявок продлится до 26 октября (18+). Всего в этом году подано 70 заявлений. Информация размещена на сайте министерства образования в разделе «Проекты и программы/Земский учитель» и федеральном портале «Земский учитель».

С 1 сентября 2024 года в республике к работе приступят десять земских учителей.