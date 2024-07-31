Школа №18 в Воткинске не сможет принять учеников 1 сентября

Воткинск. Удмуртия. Ученики школы №18 в Воткинске 1 сентября сядут за парты в других учебных заведениях города. К Дню знаний строители не успеют завершить ремонтные работы в данном учреждении. Об этом, отвечая на вопросы жителей в ходе традиционного видеоэфира, сообщил глава муниципалитета Алексей Заметаев.

По словам градоначальника, сейчас в Восемнадцатой школе идет капитальный ремонт системы канализации, санузлов. Работы планируется закончить в начале декабря.

На это время ученики будут распределены по другим учебным заведениям города. Воспитанники начальных классов будут ходить в близлежащие школы №15 и №2. Учащиеся с 5 по 10 классы станут получать знания на базе школы №5. Для них подготовят отдельные классы и адаптируют расписание уроков.

Алексей Заметаев обратился к родителям учеников. «Прошу всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Учебный процесс мы не прервем, все дети у нас будут учиться по графику, как положено», — резюмировал глава города.

Школа №18 расположена на берегу Воткинского пруда в Заречном районе и является одним из самых возрастных учебных зданий в городе. По данным портала Госуслуг, сейчас здесь получают образование 430 ребят.