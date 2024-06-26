ИжГТУ и УдГУ вошли в рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников в Москве

Ижевск. Удмуртия. ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и УдГУ вошли в рейтинги вузов России по уровню зарплат выпускников 2018-2023 годов. Сервис SuperJob представил рейтинги выпускников, работающих в сфере экономики и финансов, а также IT-специалистов.

Среди экономических вузов на первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, работающие в экономической и финансовой сфере, в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 180 000 руб. Единственным вузом из Удмуртии оказался УдГУ, он на 18-м месте. В среднем их выпускники получают в Москве 80 000 руб.

Среди технических вузов на первом месте — Московский физико-технический институт. Выпускники МФТИ, работая в АйТи, получают в среднем 300 000 руб. в Москве. Единственным вузом из Удмуртии в этом рейтинге оказался ИжГТУ, он на 14-м месте. В среднем их выпускники получают в Москве 160 000 руб.

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.