Новый корпус школы №5 в Воткинске готов к эксплуатации

Ижевск. Удмуртия. Новый корпус школы №5 в Воткинске готов к вводу в эксплуатацию. Здесь ведутся последние приготовления к приему учеников, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Премьер посетил новостройку в ходе рабочей поездки в Воткинск. Новое учебное здание на 825 мест поможет решить многолетнюю проблему переполненности пятой школы, единственной в Первом и Южном микрорайоне Воткинска.

«Сейчас в школе обучается почти 1 400 детей, при проектной мощности всего в 600 с небольшим мест. Это создает серьезные трудности в организации образовательного процесса и проведении внеучебных мероприятий. Запуск новой школы решит эти проблемы на все 100 процентов», — рассказала директор школы Ирина Фомичева.

Основные работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, в классах и рекреациях установлена новая мебель и современное учебное оборудование. Ведется лицензирование нового корпуса. Подрядной организации осталось установить ограждение и положить покрытие на игровой площадке.

Новое оборудование позволит школе №5 внедрять программы инженерного профиля, отметил Ярослав Семенов.

«Здесь будут и компьютерные классы, и робототехника для учеников от 1 до 11 классов, и 3D станки, и станки с числовым программным управлением. Потому что мы понимаем: ранняя профориентация – это то, что сейчас впрямую необходимо нам для исполнения поручения президента России о подготовке квалифицированных кадров и обеспечения технологического суверенитета страны», — подчеркнул премьер.