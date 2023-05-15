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Можгинской школе №10 вручили Знамя союза ветеранов Группы войск в Германии

08:30, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Можгинской школе №10 вручили Знамя союза ветеранов Группы войск в Германии
08:30, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#награждение\n#воспитание детей
Фото: скриншот видео администрации Можги
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Учреждение получило вымпел за духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание учеников.

Можга. Удмуртия. Можгинской школе №10 14 мая торжественно вручили Знамя союза ветеранов Группы войск в Германии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можги в соцсети «ВКонтакте».

Знамя является официальным символом и реликвией, которая олицетворяет честь, славу и боевые традиции Группы войск в Германии. Награду школа получила за большую роль в работе по духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию учеников, а также за пропаганду любви к Отчизне.

Знамя торжественно вручил президент Международной общественной организации «Союза ветеранов Группы Советских войск в Германии» генерал-полковник Антон Терентьев.

Также для участия в церемонии из Москвы прилетел первый заместитель председателя Совета ветеранов 4-й гвардейской танковой армии генерал-майор в отставке Алексей Трошин и Герой России, генерал-лейтенант, космонавт Талгат Мусабаев. 

08:30, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Можга\n#Удмуртия\n#награждение\n#воспитание детей