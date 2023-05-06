Последние звонки в школах Удмуртии пройдут 22 и 23 мая

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назвали рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал проводить их в единые дни по всей стране.

«Подходит к завершению учебный год, и мы рекомендовали, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные. С учётом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Главное – не волноваться, и все получится!» — сообщил руководитель ведомства.

Отметим, что в 2023 году выпускники 9-х классов школ Удмуртии услышат свой последний звонок уже 22 мая, выпускники 11-х классов – 23 мая. Напомним, что в дни торжественных мероприятий продажа алкогольной продукции запрещена.