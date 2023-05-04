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Администрацию Ижевска обязали укомплектовать школу №17 новыми партами и стульями

10:02, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Администрацию Ижевска обязали укомплектовать школу №17 новыми партами и стульями
10:02, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#Администрация Ижевска\n#суд\n#Прокуратура\n#финансы
Фото: elements.envato.com (osbmxhouse)
196
0

Сейчас мебель во всех классах имеет разные дефекты и повреждения.

Ижевск. Удмуртия. Благодаря прокуратуре в ижевской школе №17 заменят старую мебель. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии.

Ранее прокуратура Ленинского района проверила, как в школе №17 исполняется законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии. В результате проверки выяснилось, что столы и стулья во всех классах повреждены и имеют дефекты.

Директор школы получил представление, но нарушения устранены не были. Чтобы защитить права и интересы учащихся, прокуратура подала в суд иск, чтобы администрация Ижевска обеспечила образовательному учреждению финансирование. Суд удовлетворил требования прокурора.

Дальнейшее исполнение решения суда контролирует прокуратура. 

10:02, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#Администрация Ижевска\n#суд\n#Прокуратура\n#финансы