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Родителей учеников в Удмуртии не будут заставлять регистрироваться на платформе «Сферум»

17:48, 05 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Родителей учеников в Удмуртии не будут заставлять регистрироваться на платформе «Сферум»
17:48, 05 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#образование\n#Минобрнауки
Фото: ИА «Сусанин»
47
0

Программа служит средством коммуникации из-за запрета использования иностранных мессенджеров.

Ижевск. Удмуртия. Родителей школьников Удмуртии не будут заставлять регистрироваться на информационно-коммуникационной платформе «Сферум». Об этом «Сусанину» сообщили в Минобрнауки Удмуртской Республики.

«Решение об использовании электронных платформ, дистанционных технологий принимается родителями (законными представителями) обучающихся. В случае отказа родителей (законных представителей) от использования таких информационных ресурсов в обучении ребенка образовательный процесс может быть организован только с использованием традиционных учебников и тетрадей», — пояснили «Сусанину». 

В министерстве уточнили, что «Сферум» не предполагает создание электронных дневников, поскольку платформа в первую очередь служит средством коммуникации, но не заменяет традиционную школу. 

«С 1 марта 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2022 № 584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Образовательным организациям в своей деятельности с 01.03.2023 при обработке персональных данных своих обучающихся, родителей и иных законных представителей, запрещено использование иностранных мессенджеров. В качестве альтернативного инструмента федеральными органами власти для использования в ОО рекомендована информационно-коммуникационная образовательная платформа (далее – ИКОП) «Сферум» – единственная бесплатная российская разработка», — рассказали в Минобрнауки. 

17:48, 05 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#образование\n#Минобрнауки