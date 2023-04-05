Родителей учеников в Удмуртии не будут заставлять регистрироваться на платформе «Сферум»

Ижевск. Удмуртия. Родителей школьников Удмуртии не будут заставлять регистрироваться на информационно-коммуникационной платформе «Сферум». Об этом «Сусанину» сообщили в Минобрнауки Удмуртской Республики.

«Решение об использовании электронных платформ, дистанционных технологий принимается родителями (законными представителями) обучающихся. В случае отказа родителей (законных представителей) от использования таких информационных ресурсов в обучении ребенка образовательный процесс может быть организован только с использованием традиционных учебников и тетрадей», — пояснили «Сусанину».

В министерстве уточнили, что «Сферум» не предполагает создание электронных дневников, поскольку платформа в первую очередь служит средством коммуникации, но не заменяет традиционную школу.

«С 1 марта 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2022 № 584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Образовательным организациям в своей деятельности с 01.03.2023 при обработке персональных данных своих обучающихся, родителей и иных законных представителей, запрещено использование иностранных мессенджеров. В качестве альтернативного инструмента федеральными органами власти для использования в ОО рекомендована информационно-коммуникационная образовательная платформа (далее – ИКОП) «Сферум» – единственная бесплатная российская разработка», — рассказали в Минобрнауки.