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«Большой удмуртский диктант» написали около 3 тысяч человек

10:57, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
«Большой удмуртский диктант» написали около 3 тысяч человек
10:57, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
16
0
#удмуртский язык\n#Бадӟым Удмурт Диктант\n#образование\n#родной язык
Фото: пресс-служба министерства национальной политики УР
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Результаты будут опубликованы до 30 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В образовательной акции «Большой удмуртский диктант» участвовали примерно 3 000 человек. Они писали текст на удмуртском языке, посвященный 125-летию общественных деятелей Кузебая Герда и Ашальчи Оки, сообщается на сайте главы и правительства региона. 

Помимо Удмуртии очные площадки были организованы в местах компактного проживания удмуртов в Башкортостане, Татарстане, Кировской области, Пермском крае и Москве. Итоги акции организаторы подведут до конца апреля. Филологи Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ оценят грамотность участников образовательной акции. Сертификаты появятся на сайте udmdiktant.ru до 15 мая.

Текст диктанта также звучал в прямом эфире республиканского радио и телевидения. До 10 апреля все участники радио/теледиктанта должны через почту направить свои работы по адресу: 426069, Ижевск, ул. Песочная, 9 с пометкой «Бадӟым удмурт диктант» или на электронный адрес diktant2022@yandex.ru 

 

10:57, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
16
0
#удмуртский язык\n#Бадӟым Удмурт Диктант\n#образование\n#родной язык