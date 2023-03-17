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Ученые Удмуртии готовят энциклопедию на тему пчеловодства

10:00, 17 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
Ученые Удмуртии готовят энциклопедию на тему пчеловодства
10:00, 17 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
167
0
#Удмуртия\n#наука\n#пчеловодство
Фото: unsplash.com (Krzysztof Niewolny)
167
0

Сейчас идёт разработка Словника.

Ижевск. Удмуртия. Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской Академии Наук готовят к изданию энциклопедию «Удмуртская Республика: Пчеловодство». Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра.

В настоящее время началась подготовка Словника будущей энциклопедии. Книга будет включать обзорные статьи по истории отрасли в социальных и культурных трансформациях общества и государства.

Так, страницы издания затронут развитие пчеловодства в контексте истории Вятской губернии, советский период — частные пасеки, коллективизация, становление колхозного пчеловодства.

Энциклопедия расскажет о роли пчеловодства в традиционной и современной культуре, как оно отразилось в языке, мифологии и фольклоре, какое место занимает в экономике региона.

В издание войдут биографические статьи об исследователях и пчеловодах-практиках республики.

Энциклопедия также включит статьи об общественных организациях и современных практиках продвижения и популяризации традиций пчеловодства. В издании найдут место отраслевые выставки, ярмарки и фестивали мёда.

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН готов дополнить энциклопедию любой полезной информацией от пчеловодов региона. Обращаться можно по адресу: udnc@udman.ru с пометкой «для составителей энциклопедии пчеловодства в Удмуртии».

10:00, 17 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
167
0
#Удмуртия\n#наука\n#пчеловодство