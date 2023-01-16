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Школьников Удмуртии будут обучать игре в лапту

10:08, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Школьников Удмуртии будут обучать игре в лапту
10:08, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
151
0
#Удмуртия\n#образование\n#школы\n#спорт\n#игры
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии
151
0

К 2024 году в школах создадут специальные спортивные клубы.

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии введут занятия по лапте. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В России утвердили модуль «Лапта» для образовательных программ школ. Его разработали для систем начального, основного и среднего общего образования. Составленный модуль одобрило федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию, поэтому теперь «Лапта» включена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения России. 

Благодаря лапте школьники будут развивать свои физические навыки, научатся работать в команде, быть решительными. Помимо этого игра способствует нравственному воспитанию ребят. 

Особое внимание обучению игры в Лапту уделят в школьных спортивных клубах. Всего в России их более 32 тыс., а к 2024 году спортивные клубы будут функционировать в каждой школе страны. 

10:08, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
151
0
#Удмуртия\n#образование\n#школы\n#спорт\n#игры