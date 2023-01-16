Школьников Удмуртии будут обучать игре в лапту

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии введут занятия по лапте. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В России утвердили модуль «Лапта» для образовательных программ школ. Его разработали для систем начального, основного и среднего общего образования. Составленный модуль одобрило федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию, поэтому теперь «Лапта» включена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения России.

Благодаря лапте школьники будут развивать свои физические навыки, научатся работать в команде, быть решительными. Помимо этого игра способствует нравственному воспитанию ребят.

Особое внимание обучению игры в Лапту уделят в школьных спортивных клубах. Всего в России их более 32 тыс., а к 2024 году спортивные клубы будут функционировать в каждой школе страны.