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В школу посёлка Октябрьский поступил образовательный конструктор по блочному программированию

09:40, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
В школу посёлка Октябрьский поступил образовательный конструктор по блочному программированию
09:40, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
35
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: Светлана Болотникова (ВКонтакте)
35
0

Оборудование предоставлено в открывшемуся на базе школы Центру образования естественно-научной и технологической направленности.

Ижевск. Удмуртия. В среднеобразовательной школе посёлка Октябрьский открыли Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Кабинет оснащён различным оборудованием. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

В центр поступил образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков, четырехосевой ученый робот-манипулятор с модульными сменными насадками, 5 цифровых микроскопов и другое оборудование на общую сумму около 2 млн рублей.

В классе сделан ремонт и закуплена новая мебель.

В «Точке роста» откроются кружки по следующим направлениям: школа современных технологий, робототехника, технолаб, мультстудия и 3D-моделирование.

09:40, 14 сентября, 2022
Юрий Абашев
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование