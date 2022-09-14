В школу посёлка Октябрьский поступил образовательный конструктор по блочному программированию

Ижевск. Удмуртия. В среднеобразовательной школе посёлка Октябрьский открыли Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Кабинет оснащён различным оборудованием. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

В центр поступил образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков, четырехосевой ученый робот-манипулятор с модульными сменными насадками, 5 цифровых микроскопов и другое оборудование на общую сумму около 2 млн рублей.

В классе сделан ремонт и закуплена новая мебель.

В «Точке роста» откроются кружки по следующим направлениям: школа современных технологий, робототехника, технолаб, мультстудия и 3D-моделирование.