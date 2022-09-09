Глава Удмуртии: в Год образования в Сарапуле мы открыли IT-куб

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии появился третий IT-куб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Первый такой образовательный центр открыли в 2020 году в Ижевске, в 2021 — в Воткинске, и сейчас он появился в Сарапуле. Площадку оборудовали на базе Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«В Год образования в Сарапуле мы открыли IT-куб. Современное оборудование, интересные образовательные программы, робототехника, моделирование. Для ребят это, действительно, большие возможности найти себя, попробовать, даже выбрать профессию», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Чтобы открыть образовательный центр, в здании техникума провели капремонт помещений. На эти цели было потрачено 25 млн рублей, которые предоставил благотворительный фонд «САФМАР».

Все обновленные кабинеты оснастили современным оборудованием и программным обеспечением. На 18 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов, приобретено оборудование для образовательной робототехники, 3D-сканеры, 3D-принтеры, оборудование для разработки виртуальной и дополненной реальности, компьютерная и офисная техника, презентационное оборудование и мебель.

В Сарапульском IT-кубе бесплатно будут обучаться более 400 детей и подростков. Школьники получат знания, навыки и компетенции в сфере информационных технологий, на выбор им предоставят 6 направлений: «Программирование на Python», «Разработка VR/AR-приложений», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Программирование на Java» и «Мобильная разработка».

Ребята научатся создавать программы на языке Python, мобильных роботов и системы автоматизации на базе платформ Lego, Arduino и других. Помимо этого они получат базовые знания по программированию, физике, механике, электрике, электронике, проектированию и всем сопутствующим сферам.

Во время учебы школьники будут разрабатывать образовательные приложения, проектировать симуляторы для будущих инженеров, проводить виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям и многое другое.