В двух школах Ижевска запустят проекты для обучения детей с задержкой психического развития

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустят проект «Классы интегрированного обучения» для обучения детей с задержкой психического развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект реализуют в этом учебном году в школах №8 и №93. Занятия будут проходить в небольших по наполняемости классах и дополнительно посещать уроки театральной деятельности, рисования и танцев. Обучение будет проводиться во взаимодействии с Центром детского творчества Устиновского района.