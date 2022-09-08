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В двух школах Ижевска запустят проекты для обучения детей с задержкой психического развития

10:30, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
В двух школах Ижевска запустят проекты для обучения детей с задержкой психического развития
10:30, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: vk.com/izhschool8
448
0

Ребята будут заниматься в том числе театральной деятельностью, рисованием и танцами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустят проект «Классы интегрированного обучения» для обучения детей с задержкой психического развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект реализуют в этом учебном году в школах №8 и №93. Занятия будут проходить в небольших по наполняемости классах и дополнительно посещать уроки театральной деятельности, рисования и танцев. Обучение будет проводиться во взаимодействии с Центром детского творчества Устиновского района.  

10:30, 08 сентября, 2022
Юрий Абашев
448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование