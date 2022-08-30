Два лицея Ижевска вошли в топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников

Ижевск. Удмуртия. Лицеи №41 и №29 Ижевска вошли в топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников. Об этом сообщает администрация Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Список составлен крупнейшим рейтинговым агентством «РАЭКС-аналитика». Специалисты агентства каждый год выявляют школы, чьи ученики поступают в престижные высшие учебные заведения.

Лицей №41 занял 42 место из 200, набрав 49,8 балла, лицей №29 — на 107 месте и с показателем в 37,9 балла. В школах ребята занимаются научной деятельностью. Учреждения имеют статус опорных площадок РАН.

100 баллов набрала только одна школа — Специализированный учебно-научный центр-школа (факультет) — интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ. Второе место в рейтинге досталось физтех-лицею в Долгопрудном, а третье — физико-математическому лицею №31 в Челябинске.