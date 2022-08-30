Дорогу и тротуар обустроили к школе №60 в Ижевске к новому учебному году

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска в этом сезоне прошли масштабные дорожные работы. Как сообщает пресс-служба администрации города, удалось заменить асфальтовое покрытие в микрорайоне Малиновая гора, на участке улицы 1-я Тверская, который ведет к школе №60, а также на улице Новой вблизи школы №51 в поселке Машиностроителей.

По словам заместителя председателя Гордумы Ижевска Андрея Зюзина, сегодня в школе №60 учатся около 900 ребят. «Два года назад в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был сделан проезд от Шабердинского тракта до входа в школу. В этом году, по многочисленным обращениям граждан и за счет средств городского бюджета, заменено дорожное покрытие по улице 1-я Тверская от дома 48 до школы № 60. Здесь же обустроен тротуар, на одном из участков сделано наружное освещение», — рассказал Андрей Зюзин.

По улице 1-я Тверская ребята идут в детские сады, школы, музыкальную школу. Со временем дорога обветшала и требовала ремонта, тротуара для комфортного передвижения пешеходов вовсе не было. В этом году, к 1 сентября, для комфорта жителей сделали новую дорогу и тротуар.

По просьбе директора школы №60 Людмилы Кунаевой, чтобы путь ребят к школе был безопасным, специалисты предприятия «Горсвет» проверят освещение вблизи общеобразовательного учреждения. Соответствующее поручение дал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, который ранее проинспектировал дороги микрорайона.

Асфальт меняют и на улице Новой, которая ведет к школе №51. По участку поступало много обращений от горожан. Асфальт здесь перекладывают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Кроме того, рабочие обновляют тротуар вдоль домов №№112, 110, 108 и Центра профподготовки МВД.

Еще одна дорога в поселке Машиностроителей, где идут работы — проезд от улицы Баранова до улицы Новая. Там обустроят пешеходные переходы и искусственные неровности. В микрорайоне построили новый детский сад, поэтому родителям будет удобно подвозить детей к учреждению. Вдоль проезда обновляют тротуар, при этом будут учтены требования маломобильных граждан.

Как отметил Андрей Зюзин, вопросы по благоустройству, созданию инфраструктуры решаются с помощью разных финансовых механизмов. Так, в прошлом году, около школы № 60 оборудовали полосу препятствий для учащихся кадетских классов — по республиканской программе инициативного бюджетирования, привлекаются средства федеральных программ, городского бюджета. Важна и активность жителей, в том числе именно благодаря их участию в Ижевске меняются микрорайоны.