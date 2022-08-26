На конференции педагогов Удмуртии обсудили развитие образовательной отрасли в республике

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 августа открылась августовская педагогическая конференция, вызывающая живой интерес как главное событие отрасли. Торжественное мероприятие состоялось в Государственном театре оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Перед собравшимися педагогами выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что система педагогического образования в республики находится в зоне особого внимания.

«Эта встреча – особенная, потому что 2022 год в нашей республике – Год образования. 12 школ, 52 детских сада, 126 отремонтированных, 84 новых мастерских в СПО и 2 ИТ-куба, Дом научной коллаборации, центр одаренных детей Тау и мобильный Кванториум. К началу этого учебного года мы открываем две школы и восемь детских садов. Одним из самых долгожданных объектов и для детей, и для родителей, и для педагогов станет школа на 1224 места на улице Берша в Ижевске. Еще две школы – в Сарапульском и Увинском районах – откроется ко Дню знаний после капитального ремонта, который стал возможен благодаря указу президента страны», – приводит слова Александр Бречалова его пресс-служба.

В федеральную программу по ремонту школ вошли 22 учебных заведения в Удмуртии. Решения по отправленным заявкам ожидают ещё 20 школ.

За пять лет в Удмуртии отремонтировано 126 спортзалов и плоскостных сооружений. Школьный спорт вступил в стадию перезагрузки. В настоящий момент в регионе действует более 500 школьных спортклубов.

Также в сообщении говорится, что Удмуртия активно участвует в реализации федерального проекта «Успех каждому». За 2 года в республике открылись 262 театра.

«Конечно, этих успехов не было бы без прямого участия преподавателей. По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников наша команда привезла 57 дипломов. По эффективности участия Удмуртия занимает второе место после Санкт-Петербурга. По количеству победителей и призёров на 100 тысяч населения мы в пятёрке. Удмуртия также вошла в число 15-ти лучших регионов по результатам WORLDSKILLS», — подчеркнул глава Удмуртии.

Конференция будет работать до 27 августа. За эти дни в Ижевске пройдут панельные и научные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, презентации проектов, интерактивные площадки.

Напомним, что в рамках концефренции были вручены награду «Почётный гражданин Удмуртской Республики». Среди награждённых — замдиректора по непрерывному образованию Ижевского института «Всероссийский государственный университет юстиции» Алла Еременко.