Звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики» присвоили бывшему министру народного образования УАССР

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 25 августа состоялось открытие августовской педагогической конференции. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Одно из важнейших событий в области образования ежегодно объединяет учителей, завучей, директоров школ и всех, кто тесно связан с обучением ребят. В Удмуртии данной сфере уделяется особое внимание. Напомним, что 2022 год в республике объявлен Годом образования.

На конференции, которая открылась в Государственном театре оперы и балета в Ижевске, вручили награду «Почётный гражданин Удмуртской Республики». Звание присвоено замдиректора по непрерывному образованию Ижевского института «Всероссийский государственный университет юстиции» Алле Еременко.

«Алла Васильевна прошла насыщенный трудовой путь от учителя начальных классов до Министра народного образования Удмуртской АССР. Благодаря ее удивительному трудолюбию, целеустремлённости и стремлению улучшить систему образования республики произошли значительные перемены: в городах и районах появились первые лицеи, гимназии, классы с повышенным уровнем образования, открыты Станция юных техников и Дворец пионеров в Ижевске. Вашими стараниями было сделано очень много в отрасли», — отметил на вручении глава Удмуртии Александр Бречалов.

Алла Еременко возглавляла постоянную комиссию по образованию науке, культуре и молодёжной политике Госсовета Удмуртии, работала в Общественной палате республики. Ее стаж в области образования насчитывает 57 лет. За успехи в профессии и преданность делу педагог имеет множество наград, в их числе и почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

«Я очень благодарна, что получаю сегодня такую награду. Она для меня очень значима, большое спасибо. Дорогие коллеги, я не могу сегодня не поблагодарить каждый педагогический коллектив, с кем я в свое время работала и с кем работаю сейчас. Хочу поблагодарить коллективы вузов, техникумов, системы среднего профессионального образования. Я очень благодарна за их творческий подход, за выполнение задач, за их заинтересованное отношение, за их доброе сердце», — сказала Алла Васильевна.

Высоких наград в этот день были удостоены и другие профессионалы своего дела: в театре оперы и балеты вручили почетные грамоты, благодарственные письма, присвоили почетное звание «Народный учитель Удмуртской республики», почетное звание «Заслуженный работник образования Удмуртии».

Участие в августовской конференции приняла и первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, исполнительный директор Общероссийского союза общественных объединений «Национальный Парадельфийский комитет России» Наталья Крель и другие. Кроме того, педагогов поприветствовал и министр просвещения России Сергей Кравцов.