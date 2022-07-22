Почти 50 образовательных учреждений Сарапула прошли приемку к новому учебному году

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле прошла приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

Приемная комиссия проконтролировала подготовку 17 школ, 25 детских садов и 4 учреждений дополнительного образования. Все заведения проверку прошли успешно.

Также перед новым учебным годом во всех образовательных организациях города примут дополнительные меры, которые обеспечат общественную безопасность. На объектах обследуют здания и участки местности, усилят пропускной режим, проведут инвентаризацию и проверку работоспособности систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, телефонной связи сотрудники пройдут инструктажи по действиям при чрезвычайных ситуациях. Также в учреждениях примут меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.