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Почти 50 образовательных учреждений Сарапула прошли приемку к новому учебному году

13:20, 22 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Почти 50 образовательных учреждений Сарапула прошли приемку к новому учебному году
13:20, 22 июля, 2022
Екатерина Сентемова
275
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#школы\n#детский сад\n#учеба
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
275
0

В конце лета в учебных заведениях также примут дополнительные меры для обеспечения безопасности детей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле прошла приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

Приемная комиссия проконтролировала подготовку 17 школ, 25 детских садов и 4 учреждений дополнительного образования. Все заведения проверку прошли успешно. 

Также перед новым учебным годом во всех образовательных организациях города примут дополнительные меры, которые обеспечат общественную безопасность. На объектах обследуют здания и участки местности, усилят пропускной режим, проведут инвентаризацию и проверку работоспособности систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, телефонной связи сотрудники пройдут инструктажи по действиям при чрезвычайных ситуациях. Также в учреждениях примут меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

13:20, 22 июля, 2022
Екатерина Сентемова
275
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#школы\n#детский сад\n#учеба