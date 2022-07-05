Магистры в Удмуртии смогут получить учёную степень по искусственному интеллекту

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете появилась новая специальность для будущих аспирантов. Об этом сообщила пресс-служба учебного учреждения.

Ранее они могли получить учёную степень, связанную с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, только в смежных специальностях.

Образовательная программа включает в себя направления обработки речи и естественного языка, машинного зрения и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, автоматизации машинного обучения, применения технологий ИИ для цифровой трансформации организаций в Удмуртии.

Обучающиеся смогут выбирать проблематику научно-исследовательских работ по своим интересам и уровню подготовки.

Отмечается, что новую образовательную программу аспирантура «Искусственный интеллект и машинное обучение» представили в июне 2022 года.