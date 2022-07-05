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Магистры в Удмуртии смогут получить учёную степень по искусственному интеллекту

09:40, 05 июля, 2022
Андрей Бирюков
Магистры в Удмуртии смогут получить учёную степень по искусственному интеллекту
09:40, 05 июля, 2022
Андрей Бирюков
649
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#УдГУ\n#образование
Фото: unsplash.com
649
0

Ранее её можно было получить только в смежных науках.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете появилась новая специальность для будущих аспирантов. Об этом сообщила пресс-служба учебного учреждения. 

Ранее они могли получить учёную степень, связанную с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, только в смежных специальностях. 

Образовательная программа включает в себя направления обработки речи и естественного языка, машинного зрения и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, автоматизации машинного обучения, применения технологий ИИ для цифровой трансформации организаций в Удмуртии. 

Обучающиеся смогут выбирать проблематику научно-исследовательских работ по своим интересам и уровню подготовки. 

Отмечается, что новую образовательную программу аспирантура «Искусственный интеллект и машинное обучение» представили в июне 2022 года.

09:40, 05 июля, 2022
Андрей Бирюков
649
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#УдГУ\n#образование