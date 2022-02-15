Удмуртия примет участие в исследовании качества образования по международной модели

Ижевск. Удмуртия. Пять школ Удмуртии примут участие в исследовании оценки качества образования по международной модели PISA-2022. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

PISA (Programme for International Student Assessment) — это международная программа, которая оценивает качество образования по двум основным пунктам: функциональная грамотность учащихся (читательская, математическая, естественно-научная и финансовая) и умение применять знания на практике.

В 2020 году Удмуртия уже участвовала в общероссийском исследовании, а теперь примет участие в международном.

Отмечается, что подготовка к PISA идёт по плану. Минувшей осенью качество образования проверили в 84 школах региона, в которых училось более 2,5 тыс. человек. В ижевской школе №40 уже провели круглый стол по вопросу формирования функциональной грамотности. Участие в нём приняли как учителя и сотрудники образовательного министерства, так и ученики, которые выразили свой интерес к программе.

Исследование пройдёт весной 2022 года в компьютерной форме. Его результаты станут известны в 2023 году.